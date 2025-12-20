Мошенница в Хабаровске получила девять лет колонии

В суде установлено, что с 2023 года жительница Хабаровска с соучастниками — юристом и знакомой — организовала в городе фирму по оказанию юридических услуг. Клиентов привлекали рекламой через интернет — обещали помочь людям с якобы положенными им выплатами, льготами, жилищными сертификатами, в том числе военнослужащим, проходящим службу в зоне специальной военной операции, и членам их семей. Мошенники заключали с гражданами договоры об оказании юридической помощи, но ничего не делали.