Топ-5 самых громких приговоров пермским осужденным в 2025 году

Ирина Шатова признана виновной в том, что лишила жизни собственного сына. В июле 2024 года она пришла в комнату к ребенку, задушила его шнуром от зарядки телефона, а после этого более 35 раз вонзила нож в грудь ребенка. Затем женщина раздела убитого сына и положила в чемодан. После она отправилась с ним пешком через весь город. Шатова хотела покончить с собой, но у нее не хватило физических и моральных сил. Тогда она оставила чемодан с мертвым сыном возле мусорных контейнеров в центре города и скрылась в одной из гостиниц.