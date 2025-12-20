Топ-5 самых громких приговоров пермским осужденным в 2025 году

Все осужденные отправлены в колонии на длительные сроки.
Заказное убийство, госизмена, убийство девятилетнего сына, похищение людей и многомиллионные взятки. По этим статьям в Перми были осуждены мужчины и женщины в 2025 году. Суммарно они лишены свободы на срок более чем в 100 лет. URA.RU вспоминает самые громкие приговоры уходящего года и обстоятельства совершенных преступлений.
Убийство ребенка из-за долгов.
Ирина Шатова признана виновной в том, что лишила жизни собственного сына. В июле 2024 года она пришла в комнату к ребенку, задушила его шнуром от зарядки телефона, а после этого более 35 раз вонзила нож в грудь ребенка. Затем женщина раздела убитого сына и положила в чемодан. После она отправилась с ним пешком через весь город. Шатова хотела покончить с собой, но у нее не хватило физических и моральных сил. Тогда она оставила чемодан с мертвым сыном возле мусорных контейнеров в центре города и скрылась в одной из гостиниц.
Когда женщину задержали, она не сразу призналась в убийстве сына. Сначала говорила, что это сделали коллекторы. Шатова брала у людей деньги и торговала на бирже. Так у нее накопилось более 50 миллионов долгов. Позже она полностью признала вину в убийстве ребенка и сотрудничала со следствием. В марте ее осудили на 18 лет колонии общего режима.
Госизмена фотографа.
Фотограф из Перми Григорий Скворцов известен многим горожанам. Он делал кадры города, а также устраивал музыкальные перфомансы. В 2023 году его задержали в Москве и отправили в СИЗО. Детали уголовного дела были засекречены. Позже сам Григорий из СИЗО сообщил, что его обвиняют в госизмене за передачу информации зарубежному журналисту. Своей вины Скворцов не признал и все время следствия находился в следственном изоляторе. В июне Пермский краевой суд осудил фотографа на 16 лет и отправил в колонию строгого режима.
Похищение людей сотрудниками ребцентра.
Сотрудников реабилитационного центра «Титан», который располагался в частном доме под Пермью задержали еще в 2022 году. Все это время они находились в СИЗО. Их обвинили в том, что под видом реабилитации сотрудники «Титана» насильно удерживали людей, не отпускали их, а также не имели медицинской лицензии. Все обвиняемые по делу вины своей не признавали.
В июле суд вынес девяти сотрудникам приговор. Денис Клобуков, Сергей Швалев, Вячеслав Болкисев, Рамиль Димухаметов, Илья Ашапов, Сергей Шебеко, Андрей Крупнин, Максим Миков и Андрей Рязанов получили от шести до 11 лет лишения свободы. Все они должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Один из сотрудников ребцентра Андрей Радостев на стадии следствия заключил контракт с Минобороны и отправился воевать на СВО.
Хищение при выполнении гособоронзаказа.
Бывший владелец пермской «Телты» Игорь Морозов, экс-гендиректор предприятия Алексей Высоков и главный бухгалтер завода Елена Гришина были уличены в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. По данным следствия, в 2016—2021 годах топ-менеджеры завышали стоимость поставляемой продукции. На махинациях им удалось похитить более 33,8 миллионов рублей.
В октябре суд приговорил топ-менеджеров «Телты» к реальным срокам. Морозов получил семь лет колонии и штраф в 900 тысяч рублей, Высоков семь с половиной лет лишения свободы и штраф 900 тысяч. Гришина также лишена свободы на семь с половиной лет и выплатит штраф 900 тысяч рублей. Высоков и Гришина полностью признали вину и сотрудничали со следствием.
Заказное убийство бизнесмена.
В октябре 2023 года на пороге собственного кафе был застрелен бизнесмен Александр Луков. Киллер выпустил в него несколько пуль, после чего скрылся с места преступления. Преступника удалось найти не сразу. Спустя некоторое время правоохранительные органы задержали заказчика и пособников убийства.
Следствие выяснило, что убить предпринимателя Лукова решил его партнер по бизнесу Руслан Шардаков. Преступление организовал Андрей Широков, который для этого привлек своего сына Романа Широкова. Личность киллера следствию установить не удалось. В декабре Шардакову и Андрею Широкову вынесли приговор. Они будут в колонии по 16 и 17 лет соответственно. Роман Широков заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.