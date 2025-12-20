Ричмонд
Воронежский губернатор рассказал подробности отражения ночной атаки 10 БПЛА

В регионе зафиксированы несколько разрушений.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Предварительно, пострадавших после отражения атаки десяти БПЛА в ночь на субботу, 20 декабря, в Воронежской области нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона уточнил, что беспилотники были обнаружены и уничтожены силами ПВО над шестью районами и одним городом области.

В результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении. Движение уже восстановили.

Также при падении обломков в пригороде Воронежа повреждено остекление двух хозпостроек. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Напомним, что режим опасности атаки БПЛА в регионе действовал более девяти часов. Отбой объявили в 6 утра.

