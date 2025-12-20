Ричмонд
Тракториста в Темрюкском районе Кубани будут судить за подделку водительских прав

В Темрюкском районе Краснодарского края сотрудники Госавтоинспекции выявили факт использования поддельного водительского удостоверения.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, инспекторы остановили 22-летнего жителя Славянска-на-Кубани, управлявшего трактором, и усомнились в подлинности предъявленных им документов.

Молодого человека доставили в отдел полиции, а водительское удостоверение направили на экспертизу. Проверка подтвердила, что документ является фальшивым. Установлено, что водитель не проходил обучение в автошколе и приобрел удостоверение через интернет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы.