В Новосибирске арестовали водителя по вине которого погибли шесть человек

Водитель автомобиля Mercedes-Benz, ставший виновником дорожной аварии, в которой погибло шесть человек, заключен под стражу по решению суда Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В отношении водителя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Мера пресечения в виде ареста продлится до 19 февраля 2026 года.
Авария произошла накануне на трассе в окрестностях Новосибирска. По предварительным данным, водитель Mercedes проигнорировал красный сигнал светофора, что привело к столкновению с автомобилем Toyota. В результате аварии водитель и все пассажиры Toyota, включая двух несовершеннолетних, скончались от полученных травм.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 264, части 5 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).
