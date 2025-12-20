Пьяный свердловчанин уснул за рулем и чудом не разбился. Фото

Водитель ехал домой после корпоратива.
На Тюменском тракте 53-летний водитель Toyota возвращался с корпоратива домой, но уснул за рулем. В результате его авто выкинуло на обочину, где влетело в фонарный столб. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 0,409 мг/л. Пострадавший 53-летний водитель имеет стаж вождения 20 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 11 раз», — рассказали в ведомстве.
После аварии иномарку мужчины забрали на штрафстоянку. Также ему выписали еще три административных штрафа.