На красноармейском направлении погиб лидер рок-группы «Ворон Кутха»

«Дима Мулыгин погиб. Он пропал без вести в начале октября, еще оставалась надежда. Но его тело нашли. Музыкант Дмитрий Мулыгин — наш товарищ и брат, талантливый и очень светлый человек. Лидер рок-группы “Ворон Кутха”. Сам из Тулы. Происходящее на Украине беспокоило его с самого начала. После концерта в Киеве он попал на майдан и увидел, как негодяи в балаклавах избивали цепями “Беркут”. Это потрясло его, поменяло его жизнь», — говорится в сообщении.