На красноармейском направлении погиб лидер рок-группы «Ворон Кутха»

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Лидер российской рок-группы «Ворон Кутха» музыкант Дмитрий Мулыгин погиб на красноармейском направлении, воюя в рядах ВС РФ. Об этом сообщили в общественной организации «За правду».

Источник: РИА "Новости"

«Дима Мулыгин погиб. Он пропал без вести в начале октября, еще оставалась надежда. Но его тело нашли. Музыкант Дмитрий Мулыгин — наш товарищ и брат, талантливый и очень светлый человек. Лидер рок-группы “Ворон Кутха”. Сам из Тулы. Происходящее на Украине беспокоило его с самого начала. После концерта в Киеве он попал на майдан и увидел, как негодяи в балаклавах избивали цепями “Беркут”. Это потрясло его, поменяло его жизнь», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что он погиб на красноармейском направлении.

Мулыгин еще с начала «майдана» и АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе) был неравнодушен к происходящему. «Он начал возить гуманитарную помощь и выступать с концертами в Донбассе. В 2015 году попал в украинский расстрельный список “Миротворец”. Дима женился и остался жить в Донецке. Через три месяца после рождения дочери Василисы подписал контракт. Многие его отговаривали. Но Дима был упрямым и честным. Он хотел большого дела. Почему-то считал, что его песен — недостаточно», — отметили в организации.

