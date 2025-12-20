ВСУ нанесли 34 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки

«В течение светлого времени дня боевики ВСУ нанесли 18 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 16 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по 8 населенным пунктам Херсонской области 34 удара», — сказал представитель экстренных служб.