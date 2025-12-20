Ричмонд
ВСУ нанесли 34 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки

ГЕНИЧЕСК, 20 дек — РИА Новости. Украинские боевики за сутки нанесли 34 артиллерийских удара по 8 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.

Источник: © РИА Новости

«В течение светлого времени дня боевики ВСУ нанесли 18 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 16 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по 8 населенным пунктам Херсонской области 34 удара», — сказал представитель экстренных служб.

Обстрелам ВСУ подверглись: Новая Каховка, Алешки, Великие Копани, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Горностаевка, Каховка.