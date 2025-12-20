Минский пятиклассник вскрыл сейф и отнес под балкон €30000 и украшения на $70000

Минский пятиклассник вскрыл сейф и отнес под балкон €30 000 и украшения на $70 000. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В милицию по номеру 102 позвонил житель Минска. Он сообщил, что его 11-летний сын стал жертвой телефонных мошенников. Пятикласснику поступил звонок якобы от сотрудника «Белтелекома», который сумел выманить у него данные родителей. После этого несовершеннолетнему позвонил неизвестный, представившийся правоохранителем. Под угрозой отправить родителей в тюрьму, а мальчика — в детский дом, звонивший потребовал у ребенка срочно «задекларировать» все деньги, которые есть в доме.
«Испугавшись, ребенок забрал из семейного сейфа 30 000 евро и ювелирные украшения на сумму 70 000 долларов. Наличные и драгоценности спрятал под балконом, откуда их забрали злоумышленники», — привели подробности в МВД.
Следователи завели уголовное дело за мошенничество.
