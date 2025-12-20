Виновных в сходе семи вагонов в Приморье привлекли к ответственности

Трое должностных лиц Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД» привлечены к административной ответственности за нарушения, повлёкшие сход вагонов на станции Партизанск в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В ходе проверки Находкинская транспортная прокуратура установила, что составителем поездов была не соблюдена скорость производства маневра при соединении отцепов вагонов. Кроме того, начальник железнодорожной станции в техническо-распорядительном акте не указал порядок производства маневровых работ.
В связи с выявленными нарушениями начальнику Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД» внесено представление, в отношении трех должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по факту действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Напомним, что 4 ноября 2025 года на 15-м железнодорожном пути необщего пользования ст. Партизанск Дальневосточной железной дороги в ходе проведения маневренных работ произошел сход семи порожних вагонов без опрокидывания. Обошлось без пострадавших, движение поездов не было нарушено.