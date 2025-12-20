Контрабандисты пытались ввезти в Узбекистан из Таджикистана свыше 100 кг наркотиков

В первом случае двое жителей Булунгурского района Самаркандской области (28 и 29 лет) незаконно переправили из Таджикистана 79 кг 358 граммов опия. После пересечения границы злоумышленники спрятали наркотики в тайнике на территории Узбекистана с целью дальнейшей реализации.
В ходе продолжения операции, на основании признательных показаний одного из задержанных, был обнаружен ещё один тайник, из которого оперативники изъяли 1 кг 953 грамма метамфетамина.
Во втором эпизоде двое жителей Узунского района Сурхандарьинской области (28 и 31 год), а также гражданин Таджикистана (28 лет) были задержаны во время попытки незаконного ввоза на территорию республики 30 кг 357 граммов опия. Как выяснилось, они должны были доставить наркотики, принадлежавшие таджикскому наркоторговцу, по заранее согласованному адресу за денежное вознаграждение.
В ходе оперативных мероприятий был задержан и заказчик партии наркотиков — 39-летний житель города Денау.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям 246 («Контрабанда») и 273 («Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт») Уголовного кодекса. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.