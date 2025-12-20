Контрабандисты пытались ввезти в Узбекистан из Таджикистана свыше 100 кг наркотиков

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям 246 («Контрабанда») и 273 («Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт») Уголовного кодекса. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.