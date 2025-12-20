В Воронежской области поезда задерживались из-за падения обломков БПЛА

В его сообщении в соцсети говорится, что в связи с инцидентом в одном из районов области задерживались несколько пассажирский и грузовых составов, следовавших в южном направлении. В настоящее время движение на этом участке уже восстановлено.
Всего ПВО в ночь на 20 января сбили над территорией Воронежской области 10 дронов. По словам губернатора, беспилотники были обнаружены в шести районах и над одним из городов. Предварительно, никто в результате не пострадал. Материальный ущерб — выбиты окна в двух сараях в пригороде областного центра.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше