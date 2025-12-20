Ричмонд
Шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом в Омской области

В Омской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом 20 декабря сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Источник: РИА "Новости"

«В Любинском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса», — написал он в Telegram-канале.

По данным источника «Известий», в результате данного происшествия шесть человек погибли, еще 11 пострадали, включая двоих детей.