Шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом в Омской области

«В Любинском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса», — написал он в Telegram-канале.
По данным источника «Известий», в результате данного происшествия шесть человек погибли, еще 11 пострадали, включая двоих детей.
В Омской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом 20 декабря сообщил губернатор Виталий Хоценко.
