Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схватился за поручни и пнул двумя ногами: иностранца избили и обматерили в автобусе Алматы (видео)

В Сети резонанс произвело видео, которое сняли пассажиры автобуса в Алматы. На видео зафиксирован момент избиения и оскорбления иностранца, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Источник: Nur.kz

В Instagram-аккаунте Jagdai было опубликовано видео, на котором запечатлен инцидент с избиением иностранца в одном из автобусов Алматы. На кадрах видно, как группа мужчин окружает молодого человека с афроамериканской внешностью, один из них матерится и угрожает его избить.

В какой-то момент угрожавший хватается за поручни и бьет иностранца двумя ногами. После этого за него вступаются другие мужчины.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы, где сообщили, что после распространения видеозаписи начаты проверочные и розыскные мероприятия.

Инцидент произошел 18 декабря текущего года, и, хотя заявлений и сообщений в полицию по данному факту не поступало, водитель общественного транспорта принял меры по обеспечению безопасности пассажиров, и нарушитель был высажен из автобуса.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемого. Также устанавливаются личности иностранного гражданина и других лиц, находившихся в автобусе.

Полиция напомнила, что любые действия, нарушающие общественный порядок и общепринятые нормы поведения, влекут за собой ответственность — как административную, так и уголовную.