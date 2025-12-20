Схватился за поручни и пнул двумя ногами: иностранца избили и обматерили в автобусе Алматы (видео)

В Instagram-аккаунте Jagdai было опубликовано видео, на котором запечатлен инцидент с избиением иностранца в одном из автобусов Алматы. На кадрах видно, как группа мужчин окружает молодого человека с афроамериканской внешностью, один из них матерится и угрожает его избить.
В какой-то момент угрожавший хватается за поручни и бьет иностранца двумя ногами. После этого за него вступаются другие мужчины.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы, где сообщили, что после распространения видеозаписи начаты проверочные и розыскные мероприятия.
Инцидент произошел 18 декабря текущего года, и, хотя заявлений и сообщений в полицию по данному факту не поступало, водитель общественного транспорта принял меры по обеспечению безопасности пассажиров, и нарушитель был высажен из автобуса.
По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемого. Также устанавливаются личности иностранного гражданина и других лиц, находившихся в автобусе.
Полиция напомнила, что любые действия, нарушающие общественный порядок и общепринятые нормы поведения, влекут за собой ответственность — как административную, так и уголовную.