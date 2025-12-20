Схватился за поручни и пнул двумя ногами: иностранца избили и обматерили в автобусе Алматы (видео)

В Instagram-аккаунте Jagdai было опубликовано видео, на котором запечатлен инцидент с избиением иностранца в одном из автобусов Алматы. На кадрах видно, как группа мужчин окружает молодого человека с афроамериканской внешностью, один из них матерится и угрожает его избить.