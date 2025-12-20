Татарстанцам рассказали о признаках вербовки близких людей

Аппарат антитеррористической комиссии (АТК) в Татарстане обратил внимание жителей на признаки, которые могут свидетельствовать о том, что их близкие стали жертвами вербовки.
Как сообщили «Татар-информу» в ведомстве, в связи с важным промышленным и транспортным значением региона, иностранные спецслужбы предпринимают попытки склонить татарстанцев к совершению диверсий и терактов, обещая решение финансовых проблем или используя шантаж.
По информации АТК, вербовщики маскируются под представителей правоохранительных органов, учителей, блогеров или доброжелателей. Схема часто начинается с простых просьб — прислать фото или геолокацию, а затем требования эскалируют: человека просят что-то доставить, оформить сим-карту или совершить противоправные действия. Если жертва пытается выйти из общения, злоумышленники переходят к угрозам в отношении ее самой или близких.
В случае, если человек стал жертвой подобных манипуляций, ему следует немедленно обратиться в полицию и проинформировать близких.