Татарстанцам рассказали о признаках вербовки близких людей

По информации АТК, вербовщики маскируются под представителей правоохранительных органов, учителей, блогеров или доброжелателей. Схема часто начинается с простых просьб — прислать фото или геолокацию, а затем требования эскалируют: человека просят что-то доставить, оформить сим-карту или совершить противоправные действия. Если жертва пытается выйти из общения, злоумышленники переходят к угрозам в отношении ее самой или близких.