Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на трассе под Омском

Выяснилось, что ДТП произошло в районе 549 километра печально известной автодороги.

Источник: Om1 Омск

Стали известны подробности ДТП на «трассе смерти». Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району в 11:55. Выяснилось, что она произошла в районе 549 километра печально известной автодороги.

Предварительно установлено, что водитель «Вольво» выехал на встречную полосу, где врезался в автобус ПАЗ (маршрут «Омск-Крутинка»). Уже после этого столкнулись автомобили «Тойота», два КАМАЗа и «Вольво».

Известно, что от полученных травм в карете скорой помощи скончался водитель пассажирского автобуса, а пять его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой. Отмечается, что пять пассажиров ПАЗ госпитализированы.

«Сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции работают на месте происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.