Травмированы двое детей, шестеро взрослых: в МЧС уточнили детали ДТП под Омском

Спасатели МЧС России уточнили информацию о пострадавших в массовой аварии на трассе Тюмень-Омск. Напомним, смертельное столкновение машин произошло около полудня 20 декабря в Любинском районе на автодороге Р-402.
«Сотрудники министерства деблокировали пострадавших. Они переданы бригаде скорой медицинской помощи. По оперативным данным, 6 человек погибли, травмированы 8 человек, из них 2 ребенка. На месте происшествия работают оперативные службы. Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
Со стороны МЧС к ликвидации последствий аварии привлекли 10 специалистов и три единицы специальной техники.
Ранее «КП Омск» рассказала, что при возгорании в квартире на улице Романенко погиб человек.