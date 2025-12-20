Ричмонд
Травмированы двое детей, шестеро взрослых: в МЧС уточнили детали ДТП под Омском

Шестеро человек погибли после массового столкновения машин.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели МЧС России уточнили информацию о пострадавших в массовой аварии на трассе Тюмень-Омск. Напомним, смертельное столкновение машин произошло около полудня 20 декабря в Любинском районе на автодороге Р-402.

«Сотрудники министерства деблокировали пострадавших. Они переданы бригаде скорой медицинской помощи. По оперативным данным, 6 человек погибли, травмированы 8 человек, из них 2 ребенка. На месте происшествия работают оперативные службы. Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Со стороны МЧС к ликвидации последствий аварии привлекли 10 специалистов и три единицы специальной техники.

Ранее «КП Омск» рассказала, что при возгорании в квартире на улице Романенко погиб человек.