Травмированы двое детей, шестеро взрослых: в МЧС уточнили детали ДТП под Омском

«Сотрудники министерства деблокировали пострадавших. Они переданы бригаде скорой медицинской помощи. По оперативным данным, 6 человек погибли, травмированы 8 человек, из них 2 ребенка. На месте происшествия работают оперативные службы. Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.