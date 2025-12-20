Ричмонд
Источник: Минобороны России

Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и одна управляемая ракета большой дальности «Нептун».

Также в ежедневной сводке приведены промежуточные итоги с начала проведения специальной военной операции. По данным Минобороны, всего уничтожено 669 самолетов, 283 вертолета и 103 985 беспилотников.

Список пораженной наземной техники включает 26 619 танков и другой бронетехники, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 49 546 единиц специальной военной автомобильной техники.