В Приморье в ДТП пострадали пять человек

В дежурную часть ОМВД России «Михайловский» поступило сообщение о ДТП на 14-м км автодороги Осиновка — Рудная Пристань. «Установлено, что 59-летний водитель Toyota Prius, двигаясь со стороны Рудной Пристани в направлении села Осиновка, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Noah под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП пострадали пять пассажиров Toyota Noah (две женщины и трое несовершеннолетних детей 2021, 2015 и 2023 годов рождения). Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.