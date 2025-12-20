Ричмонд
Госуслуги свердловчанки, найденной мертвой, взломали из Киева

Следственный комитет не нашел состава преступления в смерти Марины Шмыковой.

Источник: Комсомольская правда

Следователи Следственного комитета не нашли состава преступления в смерти лаборантки, 37-летней Марины Шмыковой из Асбеста, как сообщили «КП-Екатеринбург» ее родственники. Тело женщины было обнаружено 12 ноября.

Ранее сообщалось, что Марина стала жертвой телефонных мошенников. Перед смертью она оставила свой автомобиль Renault в автоломбарде в Екатеринбурге и вернулась домой на такси. Позже выяснилось, что Марина написала предсмертную записку.

СК прекратил разбирательство и направил материалы в полицию. Сын Марины проверял ее аккаунт на «Госуслугах» и обнаружил, что последний вход был из Киева. Точный ущерб до сих пор не установлен, сообщили родственники «КП-Екатеринбург».

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать итоги расследования.