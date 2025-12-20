В Волгодонске водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил несовершеннолетнюю и скрылся

По оперативным данным, ДТП случилось в Волгодонске 19 декабря в 22:14 в районе дома № 18 по пр. Курчатова. Водитель 2005 года рождения управлял автомобилем «ВАЗ 21093» и, при проезде регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора, допустил наезд на девушку 2008 года рождения, переходившую проезжую часть.