Дорожные полицейские выручили застрявшего в метели автомобилиста из Иркутска

Мужчина торопился на работу и не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Дорога на работу превратилась в настоящее испытание для водителя под Иркутском. Водитель, не справившись с управлением во время сильной метели и снегопада, съехал с дороги в кювет недалеко от села Оёк. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Ехал на работу и автомобиль занесло, очень снежно. Приехали сотрудники ДПС и помогли мне выбраться с обочины. Неожидал, что помогут, — сказал водитель.

Получив сигнал от очевидца, экипаж ДПС незамедлительно выехал на месте инцидента. Сотрудники вытянули автомобиль из сугробов и убедились, что здоровью водителя ничего не угрожает.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что из-за ухудшения погоды на Байкале изменили расписание переправы «МРС-о. Ольхон».