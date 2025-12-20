Дорожные полицейские выручили застрявшего в метели автомобилиста из Иркутска

Дорога на работу превратилась в настоящее испытание для водителя под Иркутском. Водитель, не справившись с управлением во время сильной метели и снегопада, съехал с дороги в кювет недалеко от села Оёк. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.