В Сети появились фейки о подготовке теракта в школе Камышлова

В Свердловской области распространялись фейки о планируемом нападении на школу в Камышлове.

Источник: Freepik

В УФСБ по региону заявили, что сообщения о происшествиях в Камышлове являются ложными и направлены на то, чтобы вызвать тревогу у местного населения. Пресс-служба ведомства пояснила, что ситуация в Камышлове уже отработана и угрозы нет.

Ранее в регионе уже фиксировались подобные случаи. Создавались однотипные анонимные телеграм-каналы, которые использовали одинаковые фотографии, например, оружия. Их цель — посеять панику и напугать родителей и школьников, заставить людей жить в постоянном страхе.

Все такие сообщения обязательно проверяются правоохранительными органами, независимо от того, окажутся ли они реальными или фейковыми.