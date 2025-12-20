В Петербурге задержали россиянина по обвинению в жестоком убийстве в Дубае

«В Санкт-Петербурге задержан мужчина, обвиняемый в убийстве девушки, совершенном в Объединенных Арабских Эмиратах… установлен обвиняемый в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) 25-летней девушки, тело которой было обнаружено в отеле в городе Дубае. Им оказался 41-летний гражданин РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря 2025 года мужчина, преследуя девушку, с которой ранее состоял в отношениях, нанёс ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом по жизненно важным органам, в результате чего девушка скончалась. После совершения убийства мужчина покинул страну и по возвращении в город Санкт-Петербург был задержан.
Правоохранители отметили, что в настоящее время при содействии коллег из правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте обвиняемого.