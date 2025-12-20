Сообщение о пострадавшем от кипятка из-за коммунальной аварии прокомментировал воронежский «РИР Энерго»

В местных пабликах горячо обсуждают происшествие на улице Путилина (Левобережный район). Вечером 19 декабря, по словам очевидцев, из-под асфальта забил кипяток, которым обжег ногу пешеход. В воронежском филиале АО «РИР Энерго» подтвердили факт аварии трубопровода, но информации о пострадавшем туда не поступало.