Сообщение о пострадавшем от кипятка из-за коммунальной аварии прокомментировал воронежский «РИР Энерго»

В местных пабликах горячо обсуждают происшествие на улице Путилина (Левобережный район). Вечером 19 декабря, по словам очевидцев, из-под асфальта забил кипяток, которым обжег ногу пешеход. В воронежском филиале АО «РИР Энерго» подтвердили факт аварии трубопровода, но информации о пострадавшем туда не поступало.
По данным ресурсоснабжающей организации, прорыв трубы обнаружили накануне в 20:35 возле жилого дома. А 20-го декабря в 06:40 — после ночных ремонтных работ — подачу тепла восстановили.
Свидетели инцидента в соцсетях сообщили, что человеку пришлось вызвать скорую помощь из-за ожога от аварийного «гейзера». В компании же подчеркнули:
— На данный момент обращений от пострадавших к нам не поступало.
Кстати, 18 декабря из-за поломки на трубопроводе в котельной на улице Любы Шевцовой в Воронеже без горячей воды и тепла временно оставалась часть жителей Советского района.