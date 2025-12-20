Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина-пешеход погибла под колесами двух автомобилей в Нижегородской области

Водитель иномарки не успел затормозить.

Источник: Полиция Нижегородской области

Павловская Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием пешехода. Все произошло утром, около 7:20, в селе Большое Давыдово.

Водитель автомобиля Toyota, мужчина 1981 года рождения, не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге он сбил нижегородку.

От удара пострадавшую отбросило на встречный автомобиль Lada, за рулём которого находился водитель 1978 года рождения.

В результате полученных травм женщина, 1969 года рождения, скончалась на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все детали случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.