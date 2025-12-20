Женщина-пешеход погибла под колесами двух автомобилей в Нижегородской области

Павловская Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием пешехода. Все произошло утром, около 7:20, в селе Большое Давыдово.
Водитель автомобиля Toyota, мужчина 1981 года рождения, не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге он сбил нижегородку.
От удара пострадавшую отбросило на встречный автомобиль Lada, за рулём которого находился водитель 1978 года рождения.
В результате полученных травм женщина, 1969 года рождения, скончалась на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все детали случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.