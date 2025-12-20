В Самарской области пенсионер засудил коммунальщиков за упавшее дерево

В Чапаевске пенсионер подал в суд на управляющую компанию за упавшее на его автомобиль дерево и выиграл дело. Об этом сообщает сайт прокуратуры Самарской области.
Как выяснили правоохранители, в апреле 2025 года на припаркованный возле одного из домов на улице Железнодорожной автомобиль, принадлежавший пострадавшему, упало дерево и повредило переднюю часть кузова. Проверив все обстоятельства случившегося, прокуратура Чапаевска пришла к выводу, что виной ЧП стало ненадлежащее содержание придомовой территории местной УК.
Прокурор города встал на сторону пенсионера-автолюбителя и подал иск о взыскании с коммунальной компании материального ущерба, морального вреда и расходов на составление экспертного заключения. Чапаевский городской суд встал на сторону истца и обязал УК выплатить пенсионеру 119,5 тыс. рублей.