В Самарской области пенсионер засудил коммунальщиков за упавшее дерево

Как выяснили правоохранители, в апреле 2025 года на припаркованный возле одного из домов на улице Железнодорожной автомобиль, принадлежавший пострадавшему, упало дерево и повредило переднюю часть кузова. Проверив все обстоятельства случившегося, прокуратура Чапаевска пришла к выводу, что виной ЧП стало ненадлежащее содержание придомовой территории местной УК.