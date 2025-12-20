Экс-премьера Пакистана и его жену приговорили еще к 17 годам тюрьмы

Приговор был оглашен 20 декабря в тюрьме Адиала в Равалпинди, где Хан уже отбывает наказание по другому делу о коррупции. Суд сложил сроки по двум статьям: 10 лет строгого режима за злоупотребление доверием и 7 лет по закону о предотвращении коррупции. Аналогичный срок назначен его жене. Кроме тюремного заключения, суд оштрафовал каждого из осужденных на 16,4 млн рупий. В случае неуплаты штрафа предусмотрено дополнительное тюремное заключение.