В Самаре глава Следственного комитета контролирует дело о наезде на женщину с ребенком

Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о наезде на женщину в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращения жительницы Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Поводом стало обращение женщины в социальных сетях, в котором она описала инцидент, произошедший в январе 2025 года. По ее словам, на регулируемом пешеходном переходе на нее с ребенком умышленно наехал автомобиль. За рулем, по описанию пострадавшей, находился несовершеннолетний без водительского удостоверения, который после наезда оскорбил женщину и скрылся. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В своем обращении самарчанка указала, что виновника до сих пор не привлекли к ответственности. После проверки региональным следственным управлением было возбуждено уголовное дело. Теперь ход расследования и его результаты будут находиться на личном контроле у руководителя центрального аппарата СК России.