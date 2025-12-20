В Воронеже под окнами многоэтажки в Северном микрорайоне нашли труп 70-летней женщины

В Северном микрорайоне Воронежа под окнами многоэтажного дома № 48 на улице Владимира Невского 19 декабря прохожие обнаружили тело 70-летней женщины. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета этот факт подтвердили.
В сети опубликовали фото, где видно, что тело погибшей, накрытое белой простыней, лежит на тротуаре около подъезда. Очевидцы в городских каналах уверяют, что женщина разбилась, упав из окна. Официальной информации о причине трагедии на данный момент нет — эксперты проводят проверку.
В СК подчеркнули, что устанавливают все обстоятельства случившегося и точную причину смерти женщины.