В Воронеже под окнами многоэтажки в Северном микрорайоне нашли труп 70-летней женщины

Следователи устанавливают обстоятельства гибели пенсионерки.

Источник: Комсомольская правда

В Северном микрорайоне Воронежа под окнами многоэтажного дома № 48 на улице Владимира Невского 19 декабря прохожие обнаружили тело 70-летней женщины. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета этот факт подтвердили.

В сети опубликовали фото, где видно, что тело погибшей, накрытое белой простыней, лежит на тротуаре около подъезда. Очевидцы в городских каналах уверяют, что женщина разбилась, упав из окна. Официальной информации о причине трагедии на данный момент нет — эксперты проводят проверку.

В СК подчеркнули, что устанавливают все обстоятельства случившегося и точную причину смерти женщины.