Несколько регионов Украины остались без электричества

«Есть обесточенные потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, 20 декабря по всей стране применяются графики почасовых отключений электричества, также графики продолжают действовать и для промышленных потребителей.
Двумя днями ранее глава украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко в интервью порталу Semafor признал, что украинская энергосистема в настоящее время находится в своем наихудшем состоянии.
15 декабря газета The Washington Post писала, что удары российских военных по энергетической инфраструктуре Украины могут полностью вывести из строя системы поставок электроэнергии с запада, где в настоящее время производится большая часть электричества, на восток.