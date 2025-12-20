Ричмонд
Несколько регионов Украины остались без электричества

Отключение электричества произошло в нескольких областях Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в Telegram.

Источник: Reuters

«Есть обесточенные потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 20 декабря по всей стране применяются графики почасовых отключений электричества, также графики продолжают действовать и для промышленных потребителей.

Двумя днями ранее глава украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко в интервью порталу Semafor признал, что украинская энергосистема в настоящее время находится в своем наихудшем состоянии.

15 декабря газета The Washington Post писала, что удары российских военных по энергетической инфраструктуре Украины могут полностью вывести из строя системы поставок электроэнергии с запада, где в настоящее время производится большая часть электричества, на восток.