Власти Гомеля назвали сроки демонтажа конструкций в поврежденном взрывом доме

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Строители приступят к разбору пострадавших от взрыва конструкций в жилом доме в Гомеле в ближайшее время. Об этом шла речь на выездном заседании председателя Гомельского облисполкома Иван Крупко, сообщили в Telegram-канале «Гомельщина официально».

Источник: Sputnik.by

«Площадка под технику, которая будет задействована в демонтажных работах, подсыпана, в ближайшие дни строители приступят к разбору пострадавших конструкций», — говорится в сообщении.

Также участники выездного мероприятия осудили вопросы обеспечения жильцов соседних подъездов водо- и теплоснабжением, а также подготовительные работы к демонтажу конструкций и принимаемые меры по оказанию помощи нуждающимся.

Кроме того, губернатор поручил поддержать людей, чьи квартиры находились в пострадавшем подъезде.

ЧП в Гомеле случилось в среду. По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошел на седьмом этаже десятиэтажного дома на улице Косарева. В результате покосилась одна из панелей строения, в здании были выбиты оконные рамы. Повреждения получило здание детского сада, находящегося неподалеку, а также пострадало несколько припаркованных машин.

Всем жильцам пострадавшего дома, которые нуждались в этом, были предоставлены места в гостиницах с питанием. Накануне в соседних двух подъездах дома от того, где произошел взрыв, уже были подключены отопление и канализация.

Также организован штаб по ликвидации последствий ЧП.