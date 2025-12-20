Власти Гомеля назвали сроки демонтажа конструкций в поврежденном взрывом доме

«Площадка под технику, которая будет задействована в демонтажных работах, подсыпана, в ближайшие дни строители приступят к разбору пострадавших конструкций», — говорится в сообщении.
Также участники выездного мероприятия осудили вопросы обеспечения жильцов соседних подъездов водо- и теплоснабжением, а также подготовительные работы к демонтажу конструкций и принимаемые меры по оказанию помощи нуждающимся.
Кроме того, губернатор поручил поддержать людей, чьи квартиры находились в пострадавшем подъезде.
ЧП в Гомеле случилось в среду. По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошел на седьмом этаже десятиэтажного дома на улице Косарева. В результате покосилась одна из панелей строения, в здании были выбиты оконные рамы. Повреждения получило здание детского сада, находящегося неподалеку, а также пострадало несколько припаркованных машин.
Всем жильцам пострадавшего дома, которые нуждались в этом, были предоставлены места в гостиницах с питанием. Накануне в соседних двух подъездах дома от того, где произошел взрыв, уже были подключены отопление и канализация.
Также организован штаб по ликвидации последствий ЧП.