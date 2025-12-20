«Хотел обеспечить себе хороший обзор реки». Белорус вырубил 186 деревьев и оказался под следствием

Действия 45-летнего уроженца Бобруйска были квалифицированы по части 1 статьи 277 Уголовного кодекса — незаконное удаление древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, повлекшее причинение ущерба в крупном размере. Мужчина полностью признал вину, возместил причиненный ущерб, а также обратился с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности. С санкции прокурора уголовное преследование было прекращено с привлечением его к административной ответственности в виде штрафа.