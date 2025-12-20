«Хотел обеспечить себе хороший обзор реки». Белорус вырубил 186 деревьев и оказался под следствием

Белорус попал под следствие за вырубку 186 деревьев для лучшего обзора на реку. Подробности обнародовали в Следственном комитете.
Светлогорский районный отдел СК установил обстоятельства незаконной вырубки деревьев в деревне Василевка на территории, которая прилегает к частному дому. Согласно данным следствия, в марте 2025 года уроженец Бобруйска купил в деревне дом с участком неподалеку от реки Березина.
Мужчина, длительное время проживающий и работающий в Москве, решил с размахом подойти к благоустройству собственности. Он нанял строительную бригаду, чтобы снести старые постройки и возвести на их месте новые.
«Решил “окультурить” территорию за пределами своего участка: обеспечить себе хороший обзор реки, обустроить газон, пляж, сделать пристань», — сообщили в ведомстве.
Белорус вырубил деревья и оказался под следствием. Фото: sk.gov.by.
В СК пояснили: мужчина, не имея законного разрешения на вырубку деревьев, в нарушение требований Закона «О растительном мире», дал указание работнику спилить все деревья, которые находились от забора его дома до прибрежной поймы реки.
«Данный участок располагался на землях общего пользования и СУП “Михайловское-агро”. К началу мая на указанной территории было спилено 186 деревьев различных пород (ива ломкая, ольха черная, клен ясенелистный, груша, дуб). Причиненный окружающей среде вред составил 12 975 рублей», — привели подробности в СК.
Действия 45-летнего уроженца Бобруйска были квалифицированы по части 1 статьи 277 Уголовного кодекса — незаконное удаление древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, повлекшее причинение ущерба в крупном размере. Мужчина полностью признал вину, возместил причиненный ущерб, а также обратился с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности. С санкции прокурора уголовное преследование было прекращено с привлечением его к административной ответственности в виде штрафа.
