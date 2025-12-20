Прокуратура требует ужесточить приговор экс-гендиректору Калининградского морского торгового порта

Владимир Лавренчук обвинялся в том, что с сентября 2023 года по март 2024-го, будучи гендиректором АО «КМТП», знал, что трое близких родственников прошлого начальника трудоустроены, но не работают в порту. Выплаченная им за полгода зарплата в сумме составила 23,3 млн рублей. Помимо этого, Лавренчук выписал на своё имя необоснованные премии на 5,8 млн рублей.