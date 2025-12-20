Прокуратура требует ужесточить приговор экс-гендиректору Калининградского морского торгового порта

Калининградская транспортная прокуратура посчитала обвинительный приговор бывшему генеральному директору Калининградского морского торгового порта Владимиру Лавренчуку слишком мягким и обжаловала его. Экс-топ-менеджеру одного из стратегических предприятий региона грозит до шести лет лишения свободы, дисквалификация и штраф в полмиллиона рублей.
Процесс идёт в областном суде, следует из карточки дела. Следующее заседание состоится 23 декабря.
Владимир Лавренчук обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Общая сумма ущерба порту превысила 29 млн рублей.
19 сентября 2025 года Московский районный суд Калининграда признал его виновным. Наказание — штраф в 50 000 рублей.
Государственный обвинитель привёл аргументы, ставшие причиной рассмотрения дела в областном суде. По мнению надзорного ведомства, суд первой инстанции дал неправильную оценку представленным доказательствам по уголовному делу. Это привело к неправильной квалификации действий Лавренчука, а наказание не согласуется с тяжестью совершённых преступлений.
Как подчеркнул гособвинитель, что свои действия Лавренчук совершал в период проведения СВО, когда против России были введены санкции со стороны недружественных государств. Это существенным образом влияло на деятельность порта, который практически не принимал грузы.
Прокуратура считает, что суд не дал оценку этим обстоятельствам в приговоре. У ведомства также возникли претензии к трактовке судом ситуации, когда Лавренчук сам себе начислял премии без согласования с акционерами.
Прокуратура считает приговор необоснованным и незаконным. По совокупности статей гособвинитель просит назначить Владимиру Лавренчуку наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, предлагается лишить экс-гендиректора занимать руководящие должности на срок до двух лет и оштрафовать его на полмиллиона рублей.
Владимир Лавренчук обвинялся в том, что с сентября 2023 года по март 2024-го, будучи гендиректором АО «КМТП», знал, что трое близких родственников прошлого начальника трудоустроены, но не работают в порту. Выплаченная им за полгода зарплата в сумме составила 23,3 млн рублей. Помимо этого, Лавренчук выписал на своё имя необоснованные премии на 5,8 млн рублей.