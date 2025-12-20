Ричмонд
Агрессивный романтик похитил букет цветов и избил продавщицу в Парголово

Ограбив цветочный магазин, подозреваемый пытался скрыться.

Источник: Piter.TV

Полиция задержала подозреваемого в ограблении цветочного магазина в посёлке Парголово, сопряжённом с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 16 декабря около 23:30 на Заречной улице. По предварительным данным, неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вошёл в цветочный магазин, открыто похитил букет стоимостью 10 500 рублей и попытался скрыться. Когда продавец-флорист попыталась его остановить, злоумышленник нанёс ей несколько ударов.

Сотрудники уголовного розыска в короткие сроки установили личность подозреваемого. 18 декабря в 18:35 возле дома на Ланском шоссе он был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).