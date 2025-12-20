Агрессивный романтик похитил букет цветов и избил продавщицу в Парголово

Сотрудники уголовного розыска в короткие сроки установили личность подозреваемого. 18 декабря в 18:35 возле дома на Ланском шоссе он был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).