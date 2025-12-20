Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гагаузии микроавтобус въехал в полицейский автомобиль: Стражам порядка понадобилась помощь медиков

Оба водителя прошли тест на алкоголь.

Источник: Полиция

Под Чадыр-Лунгой в Гагаузии утром 20 декабря произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Как сообщает полиция, информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-29 близ Чадыр-Лунги поступила около 10:00.

По предварительной информации, дежурный полицейский экипаж, двигавшийся с включенными специальными световыми сигналами, был сбит микроавтобусом, водитель которого выехал на встречную полосу и врезался в полицейский автомобиль.

Полицейская машина поворачивала влево в разрешенном месте.

После столкновения сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.

Оба водителя прошли тест на алкоголь, результаты которого оказались отрицательными.

По делу начато производство в соответствии с установленной процедурой, будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.