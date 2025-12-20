В Гагаузии микроавтобус въехал в полицейский автомобиль: Стражам порядка понадобилась помощь медиков

Под Чадыр-Лунгой в Гагаузии утром 20 декабря произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.
Как сообщает полиция, информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-29 близ Чадыр-Лунги поступила около 10:00.
По предварительной информации, дежурный полицейский экипаж, двигавшийся с включенными специальными световыми сигналами, был сбит микроавтобусом, водитель которого выехал на встречную полосу и врезался в полицейский автомобиль.
Полицейская машина поворачивала влево в разрешенном месте.
После столкновения сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.
Оба водителя прошли тест на алкоголь, результаты которого оказались отрицательными.
По делу начато производство в соответствии с установленной процедурой, будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.