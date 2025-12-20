Бывшего главу Волгодонска Мариненко арестовали по делу о махинациях с квартирой

Как пишет «Блокнот», в должности начальника МУ МВД России «Волгодонское» Мариненко, по данным следствия, предоставил в администрацию города ложные сведения о своей семье как о малоимущей. Затем он получил квартиру по договору социального найма и позднее переписал недвижимость на дочь. «Блокнот» указывает, что 19 декабря в частном доме Мариненко в Ростове-на-Дону прошли обыски. Хозяина задержали и отправили в областную столицу.