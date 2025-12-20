Ричмонд
В Подмосковье более 40 человек госпитализировали после отравления

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Более 40 человек были госпитализированы в медучреждения в состоянии разной степени тяжести после отравления в пансионате в Подмосковье, сообщает СК России.

Ранее в СК сообщили, что уголовное дело возбуждено в подмосковном Видном по факту отравления в частном пансионате, 15 постояльцев были госпитализированы, еще три человека скончались. Прокуратура Московской области установит обстоятельства отравления в пансионате, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание.

«В Московской области проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела об отравлении постояльцев пансионата… Установлено, что в пансионате находились 73 человека. В медицинские учреждения в состоянии разной степени тяжести госпитализированы более 40 человек, трое скончались», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.