В Подмосковье более 40 человек госпитализировали после отравления

Ранее в СК сообщили, что уголовное дело возбуждено в подмосковном Видном по факту отравления в частном пансионате, 15 постояльцев были госпитализированы, еще три человека скончались. Прокуратура Московской области установит обстоятельства отравления в пансионате, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание.
«В Московской области проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела об отравлении постояльцев пансионата… Установлено, что в пансионате находились 73 человека. В медицинские учреждения в состоянии разной степени тяжести госпитализированы более 40 человек, трое скончались», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.