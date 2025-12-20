Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде поймали на взятке замначальника департамента стройнадзора

В Калининграде чиновник собирался получить взятку от руководства строящейся в регионе птицеводческой фермы в обмен на непривлечение предприятия к административной ответственности за выявленные нарушения.

Источник: Российская газета

О задержании сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калининградской области. По версии следствия, 48-летний заместитель начальника департамента строительного надзора министерства регионального контроля (надзора) действовал через 39-летнего знакомого.

Последний как раз и получил 750 тысяч рублей в качестве взятки от представителя строящегося предприятия. Основную сумму посредник передал чиновнику, остальные деньги оставил себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги.

Купюры оказались мечеными, что позволило задержать мужчин с поличным. Замначальника регионального стройнадзора уже допросили в качестве подозреваемого и предъявили обвинение по статье за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По решению суда его заключили под стражу до 18 февраля 2026 года.

Что касается его знакомого, то в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье за посредничество во взяточничестве. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия.

Следователи возбудили уголовные дела по материалам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.