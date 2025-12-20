В Калининграде поймали на взятке замначальника департамента стройнадзора

О задержании сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калининградской области. По версии следствия, 48-летний заместитель начальника департамента строительного надзора министерства регионального контроля (надзора) действовал через 39-летнего знакомого.
Последний как раз и получил 750 тысяч рублей в качестве взятки от представителя строящегося предприятия. Основную сумму посредник передал чиновнику, остальные деньги оставил себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги.
Купюры оказались мечеными, что позволило задержать мужчин с поличным. Замначальника регионального стройнадзора уже допросили в качестве подозреваемого и предъявили обвинение по статье за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По решению суда его заключили под стражу до 18 февраля 2026 года.
Что касается его знакомого, то в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье за посредничество во взяточничестве. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия.
Следователи возбудили уголовные дела по материалам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.