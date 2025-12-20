В Калининграде поймали на взятке замначальника департамента стройнадзора

Купюры оказались мечеными, что позволило задержать мужчин с поличным. Замначальника регионального стройнадзора уже допросили в качестве подозреваемого и предъявили обвинение по статье за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По решению суда его заключили под стражу до 18 февраля 2026 года.