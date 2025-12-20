Петербуржец разбил стекло автобуса и стал фигурантом уголовного дела

В Калининском районе Петербурга пассажир легковушки повздорил с водителем пассажирского автобуса. Уже в отделе полиции стало известно, что пассажир разбил стекло автобуса во время ссоры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.