Петербуржец разбил стекло автобуса и стал фигурантом уголовного дела

В Калининском районе Петербурга пассажир легковушки повздорил с водителем пассажирского автобуса. Уже в отделе полиции стало известно, что пассажир разбил стекло автобуса во время ссоры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
— Участковые, прибывшие на место, выяснили, что водитель автобуса и пассажир легковой машины поругались, в результате чего пассажир ударил кулаком по левому боковому стеклу кабины автобуса «ЛИАЗ», — рассказали в пресс-службе ведомства. Материальный ущерб составил более 61 тысячи рублей. Никто из участников инцидента не пострадал.
19 декабря подозреваемого — 43-летнего жителя Петербурга — задержали сотрудники полиции в Волжском переулке у дома 9. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.