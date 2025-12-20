Военные следователи добились выдачи квартиры нижегородскому бойцу СВО

Нижегородский участник специальной военной операции смог получить положенную ему квартиру благодаря вмешательству военных следователей. Как сообщили в следственном комитете Российской Федерации, офицеры помогли бойцу из числа сирот получить квартиру, которую он ждал долгое время.
Ситуация прояснилась во время плановой проверки списков очередников. Следователи вместе с представителями соцполитики и опеки изучали данные детей-сирот, нуждающихся в жилье, и обнаружили в перечне имя действующего участника спецоперации. Несмотря на то, что право на квартиру у мужчины возникло давно, фактически жилье ему до этого момента выделено не было.
Офицеры СК взяли вопрос под личный контроль, оперативно оформив необходимые документы. В итоге военнослужащему торжественно вручили ключи от новой квартиры.
После официальной части сотрудники ведомства провели для новосела юридическую консультацию. Ему подробно разъяснили, как реализовать права на другие льготы и социальные выплаты, положенные защитникам Отечества. Сам боец поблагодарил следователей за неравнодушие.