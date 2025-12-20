Военные следователи добились выдачи квартиры нижегородскому бойцу СВО

Ситуация прояснилась во время плановой проверки списков очередников. Следователи вместе с представителями соцполитики и опеки изучали данные детей-сирот, нуждающихся в жилье, и обнаружили в перечне имя действующего участника спецоперации. Несмотря на то, что право на квартиру у мужчины возникло давно, фактически жилье ему до этого момента выделено не было.