В Сумах ребенок пострадал при детонации запала от гранаты

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик получил травмы в результате детонации запала от гранаты в Сумах на севере Украины, заведено уголовное дело, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Источник: © РИА Новости

«Работники ГБР начали досудебное расследование по факту детонирования запала от гранаты в руках 11-летнего мальчика в Сумах, в результате чего ребенок получил травмы. По предварительной информации, взрывной предмет принес домой сожитель матери потерпевшего, который является военнослужащим. Будучи вне поля зрения взрослых, ребенок взял в руки запал от гранаты и оторвал кольцо от запала, после чего произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

По данным ГБР, по месту проживания пострадавшего также были найдены другие патроны и взрывоопасные предметы. Открыто уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения со взрывчатыми предметами».