В Волгодонске арестовали экс-главу отдела МВД

Днем в субботу в ряде СМИ и соцсетей появилась информация, что силовики задержали в Волгодонске Ростовской области экс-главу города Юрия Мариненко по подозрению в мошенничество с жильём. Утверждалось, что преступление было им совершено в 2016 году, когда подозреваемый занимал должность главы местного отдела МВД. Следователи подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела и аресте фигуранта.
«Следственным отделом по городу Волгодонск … на основании материалов УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном объеме)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, являясь начальником межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» предоставил местным властям документы с заведомо ложными сведениями, которые позволили ему незаконно получить статус малоимущего. В последующем это позволило ему незаконно, безвозмездно получить в собственность квартиру Волгодонске, стоимость которой на момент совершения преступления составляла более 2,5 миллиона рублей.
«По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, уточнили в ведомстве.