В Волгодонске арестовали экс-главу отдела МВД

Днем в субботу в ряде СМИ и соцсетей появилась информация, что силовики задержали в Волгодонске Ростовской области экс-главу города Юрия Мариненко по подозрению в мошенничество с жильём. Утверждалось, что преступление было им совершено в 2016 году, когда подозреваемый занимал должность главы местного отдела МВД. Следователи подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела и аресте фигуранта.