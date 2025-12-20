Наркодилера и участника ОПГ задержали на улице Генерала Кравченко

В Петербурге полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в хранении и сбыте наркотических веществ. Мужчина являлся часть преступной группы, которая занималась распространением запрещенных веществ на территории города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Мужчина занимался хранением, фасовкой, упаковкой и продажей наркотических средств.
— При обыске в квартире на улице Генерала Кравченко у наркодилера нашли крупные партии наркотических веществ: 14 свертков общим весом около 1410 граммов, емкость с зеленым веществом массой 403 грамма и контейнер с неизвестным веществом весом 260 граммов. Также изъяты электронные весы и упаковочные материалы, — рассказали в пресс-службе ведомства. Общий вес изъятого составил более 2,1 кг.
По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают расследование для выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности и поиска других участников группировки.