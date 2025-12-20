В Белгородской области женщина погибла, подорвавшись на взрывном устройстве

«В районе села Безлюдовка Шебекинского округа женщина подорвалась на взрывном устройстве. От полученных ранений она скончалась на месте… Искренние соболезнования родным и близким погибшей… В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, а также слепым осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что после оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода. Уточняется, что атакованное транспортное средство получило повреждения.