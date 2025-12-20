Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области женщина погибла, подорвавшись на взрывном устройстве

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мужчина пострадал в Шебекино Белгородской области после атаки БПЛА на автомобиль, в Шебекинском округе женщина подорвалась на взрывном устройстве и скончалась на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В районе села Безлюдовка Шебекинского округа женщина подорвалась на взрывном устройстве. От полученных ранений она скончалась на месте… Искренние соболезнования родным и близким погибшей… В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, а также слепым осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что после оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода. Уточняется, что атакованное транспортное средство получило повреждения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше