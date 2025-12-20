Семь детей госпитализированы после пожара в Столине

Врачи Столинской ЦРБ провели диагностические осмотры и назначили лечение всем детям и взрослым, которые поступили в больницу. Всего госпитализированы 7 детей (из них 5 в возрасте от 3 до 8 лет и два подростка в возрасте 15−18 лет) и 3 взрослых.