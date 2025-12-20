Семь детей госпитализированы после пожара в Столине

Стало известно, что в квартире на третьем этаже одного из домов по ул. Гагарина произошло возгорание. Также было задымление в квартирах на четвертом и пятом этажах. Причина возгорания выясняется.
Врачи Столинской ЦРБ провели диагностические осмотры и назначили лечение всем детям и взрослым, которые поступили в больницу. Всего госпитализированы 7 детей (из них 5 в возрасте от 3 до 8 лет и два подростка в возрасте 15−18 лет) и 3 взрослых.
«Состояние всех поступивших средней тяжести и удовлетворительное. На момент осмотра угрозы жизни нет. Им назначено лечение. Медики проводят необходимые процедуры для стабилизации состояния пострадавших», — подчеркнули в Минздраве.