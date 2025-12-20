В Калининграде 90-летняя женщина разбила голову в автобусе

В Калининграде 90-летняя женщина упала в автобусе и разбила голову. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.
ДТП произошло в субботу, 20 декабря, около 16:00 в конце Московского проспекта в районе выезда на Южный обход. Пенсионерка села в автобус № 28 и шла по проходу, чтобы купить билет. Как рассказали очевидцы, автобус подрезала машина, и водителю пришлось резко затормозить. Пожилая женщина упала и расшибла лоб.
«У неё на лбу была рана, шла кровь. Пассажиры достали салфетки и помогли ей остановить кровь. Женщина вела себя достаточно спокойно. Люди позвонили в экстренные службы, приехала скорая помощь. Пострадавшая поначалу даже отказывалась от осмотра медиками, но все настаивали, чтобы она пошла в машину скорой. Также на место происшествия приехали сотрудники ГАИ», — рассказал очевидец.
По данным источников, пострадавшая 1935 года рождения. О её состоянии не сообщается. Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.