В Башкирии за сутки в двух пожарах погибли два человека

За прошедшие сутки в Башкирии произошло два пожара, где погибли мужчина и женщина. По данным регионального управления МЧС, в одном случае после тушения было обнаружено тело 72-летней женщины, во втором — 60-летнего мужчины.
Как сообщили в МЧС по Башкирии, сегодня днем в деревне Иткучуково Мелеузовского района на улице Центральной загорелась бревенчатая баня. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны и добровольцы Абитовского сельского совета ликвидировали пожар. К сожалению, при пожаре погибла 72-летняя сельчанка.
д. Иткучуково Мелеузовского района. Фото: МЧС по РБ.
В городе Кумертау также сегодня, 20 декабря, в деревне Старая Уралка произошло возгорание в бревенчатом доме площадью 42 квадратных метра. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание.
— В ходе тушения пожара обнаружено тело 60-летнего мужчины. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.