В Херсонской области сотрудница избиркома погибла при ударе дрона ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 20 дек — РИА Новости. Сотрудница избиркома Херсонской области Елена Морква погибла в результате удара дрона ВСУ, украинские боевики совершили акт неприкрытого терроризма, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Источник: © РИА Новости

«Операторы украинского ударного дрона, убившие с его помощью сотрудницу Херсонского избиркома Елену Моркву, совершили настоящий акт терроризма. Гибель Елены — это невосполнимая утрата для всей избирательной системы Херсонской области. Молодая, мирная женщина, посвятившая себя служению обществу и честному выполнению гражданского долга, стала жертвой преступного удара. Подобные действия не имеют и не могут иметь оправдания», — сказал Василенко.

Как сообщили в областном избиркоме, удар по мирному жителю, по молодой девушке является преступлением украинских террористов, которому нет оправдания.

Елена Морква являлась членом УИК № 23 Новокаховского городского округа, ей было 35 лет.