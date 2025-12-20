В Херсонской области сотрудница избиркома погибла при ударе дрона ВСУ

«Операторы украинского ударного дрона, убившие с его помощью сотрудницу Херсонского избиркома Елену Моркву, совершили настоящий акт терроризма. Гибель Елены — это невосполнимая утрата для всей избирательной системы Херсонской области. Молодая, мирная женщина, посвятившая себя служению обществу и честному выполнению гражданского долга, стала жертвой преступного удара. Подобные действия не имеют и не могут иметь оправдания», — сказал Василенко.