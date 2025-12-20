Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ отреагировала на видео с разбитым авто, ехавшим на МКАД в Минске

ГАИ установила водителя разбитого автомобиля, который ехал по МКАД.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ отреагировала на видео с разбитым авто, ехавшим на МКАД в Минске. Подробности и видео обнародовали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В интернете сотрудники Госавтоинспекции заметили видео, как по внешнему кольцу МКАД едет автомобиль Volkswagen, техническое состояние которого не дает ему права принимать участие в движение из-за создаваемой угрозы безопасности. Транспортное средство разбито, а вместо стекол — целлофан.

Сотрудники ГАИ Октябрьского района смогли установить личность водителя. Им оказался 49-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины, или 21 рубль (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).

Ранее СК сделал первое заявление по ДТП с четырьмя погибшими под Слонимом.

Кроме того, ГАИ сказало, что ДТП с четырьмя погибшими под Слонимом произошло при обгоне.

А еще «Белтехосмотр» сказал, ждать ли изменений в техосмотре для старых авто в Беларуси по аналогии с РФ.