ГАИ отреагировала на видео с разбитым авто, ехавшим на МКАД в Минске. Подробности и видео обнародовали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В интернете сотрудники Госавтоинспекции заметили видео, как по внешнему кольцу МКАД едет автомобиль Volkswagen, техническое состояние которого не дает ему права принимать участие в движение из-за создаваемой угрозы безопасности. Транспортное средство разбито, а вместо стекол — целлофан.
Сотрудники ГАИ Октябрьского района смогли установить личность водителя. Им оказался 49-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины, или 21 рубль (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
